Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Сколько казахов вернулись на историческую родину с 1991 года

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись более 1,1 миллиона этнических казахов. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Так, чаще всего кандасы прибывают из КНР, Узбекистана, Туркменистана, Монголии и России. По состоянию на 1 апреля 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,7%, несовершенолетние – 31,1% и пенсионеры ‐ 8,2%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,9% имеют высшее образование, 27,8% средне-специальное образование, 52,9% общее среднее образование и 1,4% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, ЗКО, ВКО и СКО.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 апреля 2024 года в регионы расселения переселено 642 человека.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки, это субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тысяч тенге) на главу и каждого члена семьи; на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тысяч тенге).

С начала года различные меры поддержки получили 147 кандасов. 94 человека трудоустроены на постоянную работу.

Ранее мы писали о том, что в 2024 году в Казахстан на постоянное место жительства приехали 29 282 человека, а уехали из страны 12 732 человека. Разница составила 16 550 человек – это второй год подряд, когда в страну приезжают больше людей, чем уезжают.