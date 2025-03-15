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Социум

В Казахстане стало больше переселенцев из Китая, Монголии и Турции

Число прибывших выросло на 15,3%, а число выбывших снизилось на 20,9%.
Жулдызхан Хасангалиева
В Казахстане стало больше переселенцев из Китая, Монголии и Турции

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году в Казахстан на постоянное место жительства приехали 29 282 человека, а уехали из страны 12 732 человека. Разница составила 16 550 человек – это второй год подряд, когда в страну приезжают больше людей, чем уезжают.

По сравнению с 2023 годом число прибывших выросло на 15,3%, а число выбывших снизилось на 20,9%. Большинство мигрантов приезжает из стран СНГ – 81,6% от всех прибывших. В то же время 74,8% уехавших тоже выбрали страны СНГ. Среди других стран Казахстан чаще всего принимают люди из Китая, Монголии и Турции, а уезжают чаще в Германию, Польшу и США.

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Чаще всего новые жители выбирают Алматы (6 260 человек), Алматинскую область (4 788) и Мангистаускую область (3 680). А больше всего уезжают из Северо-Казахстанской области (2 133 человека), Карагандинской (1 588) и Восточно-Казахстанской (1 195).

Переезды внутри страны тоже стали чаще – на 47,6% больше, чем годом ранее. Больше всего людей переезжают в Астану (73 238 человек), Алматы (36 061), Шымкент (9 361) и Алматинскую область (2 639).

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