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Социум

На казахстанской таможне предлагают усилить контроль

Недобросовестные предприятия продают некачественные импортные товары под видом отечественной продукции.
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На казахстанской таможне предлагают усилить контроль

Как пишет 24.kz, таким образом собираются решить проблемы контрабанды.

По мнению членов Национального курултая на одной из сессий в Бурабае, недобросовестные предприятия продают некачественные импортные товары под видом отечественной продукции, что ущемляет права казахстанских потребителей.

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Чтобы решить эту проблему, необходимо навести порядок в таможенных органах, – считает мажилисмен Мурат Абенов.

 – Получается, что многие компании под видом отечественной продукции, особенно при работе с государством, реализуют товары, которые им выгодны. И это серьёзно влияет на экономику. Это большая проблема, когда мы недополучаем налоги в бюджет и создаём препятствия для отечественных производителей, – говорит Мурат Абенов, депутат Мажилиса Парламента РК, член Национального курултая.

Ранее мы писали, что бюджет ЗКО составил 517,3 млрд тенге.


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