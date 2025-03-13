517,3 млрд тенге составил бюджет ЗКО

12 марта состоялась внеочередная сессия областного маслихата. Первым рассматриваемым вопросом стало уточнение бюджета ЗКО на 2025 год. По словам руководителя управления финансов ЗКО Нурлана Есенгалиева, общая сумма к распределению составила 36,4 миллиарда тенге. С учетом изменений областной бюджет составил 517,3 миллиарда тенге.

На социальную сферу направлено 5,5 миллиарда тенге, в том числе:

на образование - 2 млрд;

на культуру и спорт - 2,5 млрд тенге;

на здравоохранение - 743,6 млн тенге;

на социальное обеспечение - 263,4 млн тенге.

Основная часть планируемых расходов направлена на содержание, текущий ремонт и материально-техническое оснащение организаций образования, культуры и спорта, а это 3,5 млрд тенге. Также предусматриваются расходы на капитальный ремонт корпусов и благоустройство туристического комплекса «Евразия»— 719,5 млн тенге, завершение строительства наружных инженерных сетей к объекту «строительство школы на 600 мест в районе Медколледж г.Уральск» и завершение строительства общежития на 30 мест Сырымского колледжа — 234,7 млн тенге, завершение строительства пяти объектов здравоохранения (строительство медицинского пункта Бурлинского района, строительство врачсбной амбулатории Сырымского района, строительство наружных инженерных сетей по трем медицинским пунктам района Байтерек) - 109,4 млн тенге, завершение работ по капитальному ремонту зданий драматического театра имени А.Н. Островского и музея Шолохова района Бэйтерек 417,1млн тенге, завершение строительства дома культуры села Коржын Каратобинского района 532,2 млн тенге.

На сельское хозяйство и охрану окружающей среды планируется направить 4,2 млрд тенге. За счет средств республиканского бюджета планируется строительство объекта «Берегоукрепительные работы на реке Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше села Круглоозерное г.Уральск" на сумму 2 млрд тенге. Кроме этого расходы направлены на обеспечение ветеринарных пунктов районов служебными автомобилями — 424,5 млн тенге, приобретение спецтехники для КГУ «Батысирригация», оборудования, инвентаря организациям лесных хозяйств - 406,3млн тенге, завершение реконструкции канала Жаксыбай-Сарыозен, Жанибекского района - 213,9 млн тенге.

На жилищно-коммунальное хозяйство планируется направить 17,5 млрд тенге, в том числе основная часть средств предназначен на приобретение кредитных квартир для очередников Уральска - 10,6 млрд тенге, приобретение, жилья для социально-уязвимых слоев населения 12 районов - 1,2 млрд тенге, приобретение жилых домов для Бурлинского и Казталовского районов в рамках пилотного проекта «Каладан-ауылга» — 165,6 млн тенге, установку 40 КБМ для водоснабжения Акжайыкского, Жангалинского, Теректинского, Таскалинского, Каратобинского, Сырымского, Казталовского, Шынгырлауского районов и района Байтерек - 703,8 млн тенге, строительство 12-ти водопроводов Каратобинского, Шынгырлауского, Теректинского районов, района Байтерек и магистральных систем водоснабжения Каратобинского района - 1,9 млрд тенге, строительство сетей газоснабжения социальных объектов сел Казталовского района - 412,8 млн тенге, кредитование на замену (модернизацию) и капитальный ремонт 46-ти пассажирских лифтов Бурлинского района и города Уральск- 323,2 млн тенге, реконструкцию ВЛ-110 кВ Акжайыкского, Таскалинского районов, района Байтерек и Уральск и продолжение строительства распределительных электрических сетей Уральск - 676,3 млн тенге.

На финансирование транспортной инфраструктуры планируется направить 26 млрд тенге. Расходы планируются направить на продолжение и завершение капитального ремонта, строительства, реконструкции внутрипоселковых дорог Акжайыкского, Казталовского и Теректинского районов, а также продолжение и завершение капитального и среднего ремонта подъездных дорог и дорог районного значения Таскалинского, Теректинского, Шынгырлауского, Казталовского, Каратобинского и Сырымского районов.