Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Россия с опаской относится к предложенному плану прекращения огня в Украине

Москва рассматривает предлагаемое 30-дневное прекращение огня как «не более чем кратковременную передышку для украинских сил».
gorod
Россия с опаской относится к предложенному плану прекращения огня в Украине

По информации theguardian, спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Виткофф прибыл в Москву для мирных переговоров с Владимиром Путиным.

Помощник Кремля Юрий Ушаков сообщил советнику по национальной безопасности США Майку Уолтцу, что Москва рассматривает предлагаемое 30-дневное прекращение огня как «не более чем кратковременную передышку для украинских сил».

Главный баннер

— Шаги, имитирующие мирные действия, в этой ситуации никому не нужны, — заявил Ушаков в интервью российскому государственному телевидению.

Заявления Ушакова, по-видимому, стали самым явным на сегодняшний день указанием на то, что 30-дневный план прекращения огня, предложенный США и почти принятый Украиной, неприемлем для Москвы в его нынешнем виде.

После переговоров с высокопоставленными дипломатами США в Джидде во вторник Украина заявила, что готова согласиться на немедленное 30-дневное прекращение огня, а США заявили, что обратятся с таким предложением к России.

Однако Москва не желает брать на себя никаких обязательств по прекращению огня или соглашению о сроках.

Ранее в США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной.


Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article