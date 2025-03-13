Россия с опаской относится к предложенному плану прекращения огня в Украине

Москва рассматривает предлагаемое 30-дневное прекращение огня как «не более чем кратковременную передышку для украинских сил».

По информации theguardian, спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Виткофф прибыл в Москву для мирных переговоров с Владимиром Путиным.

Помощник Кремля Юрий Ушаков сообщил советнику по национальной безопасности США Майку Уолтцу, что Москва рассматривает предлагаемое 30-дневное прекращение огня как «не более чем кратковременную передышку для украинских сил».

— Шаги, имитирующие мирные действия, в этой ситуации никому не нужны, — заявил Ушаков в интервью российскому государственному телевидению.

Заявления Ушакова, по-видимому, стали самым явным на сегодняшний день указанием на то, что 30-дневный план прекращения огня, предложенный США и почти принятый Украиной, неприемлем для Москвы в его нынешнем виде.

После переговоров с высокопоставленными дипломатами США в Джидде во вторник Украина заявила, что готова согласиться на немедленное 30-дневное прекращение огня, а США заявили, что обратятся с таким предложением к России.

Однако Москва не желает брать на себя никаких обязательств по прекращению огня или соглашению о сроках.

Ранее в США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной.



