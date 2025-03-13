В США сделали жесткое заявление после переговоров с Украиной

11 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.

По информации РИА Новости, Макгрегор считает это решение безумным.

— Если вы хотите остановить эту войну, то нужно прекратить отправку оружия, — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Украина не представляет никаких стратегических интересов для США кроме самого факта урегулирования конфликта.

11 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.

Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня.

Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.

Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.

Ранее стало известно, когда состоится встреча Токаева и Путина в Уральске.



