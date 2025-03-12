Когда состоится встреча Токаева и Путина в Уральске

В феврале стало известно о том, что в Уральске состоится XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Мероприятие станет площадкой для обсуждения новых совместных инициатив и укрепления партнерских отношений.

Во время очередной сессии областного маслихата аким ЗКО Нариман Турегалиев отметил, что подготовка к форуму уже идет полным ходом. Встреча президентов в Уральске пройдет в сентябре.