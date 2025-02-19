Форум с участием Токаева и Путина пройдёт в Уральске

Аким ЗКО пригласил представителей Оренбургской области принять участие в XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев с рабочим визитом посетил Оренбургскую область Российской Федерации, где встретился с вице-губернатором Игнатом Петуховым. Стороны обсудили ключевые вопросы торгово-экономического взаимодействия и развития бизнеса.

Также Нариман Турегалиев рассказал об инвестиционном потенциале ЗКО, отметив, что для комфортного осуществления деятельности компаний в законодательстве предусмотрен ряд преференций и льгот. Он подчеркнул значимость устойчивого сотрудничества между двумя регионами, отметив позитивную динамику в экономических связях.

— Президент Касым-Жомарт Токаев, всегда отмечает, что отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. За январь-ноябрь 2024 года внешний торговый оборот нашей области с Российской Федерацией составил 681,6 миллиона долларов, — рассказал Нариман Турегалиев.

По его словам, особую роль в этом взаимодействии играет Оренбургская область, с которой за указанный период товарооборот достиг 12,1 миллиона долларов. ЗКО экспортирует газ, отходы и лом черных металлов, ячмень. В свою очередь, из Оренбургской области поступает зерновая и молочная продукция, изделия из бетона и металла, а также другие товары, востребованные на местном рынке.

— Пользуясь случаем, хочу пригласить представителей бизнеса к активному взаимодействию. У нас созданы благоприятные условия для развития совместных проектов, и мы готовы оказывать всю необходимую поддержку, — добавил глава региона.

Помимо торгово-экономических вопросов, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, сельского хозяйства и других отраслях.

В пресс-службе акимата ЗКО отметили, что Нариман Турегалиев также пригласил представителей Оренбургской области принять участие в XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Форум станет площадкой для обсуждения новых совместных инициатив и укрепления партнерских отношений.