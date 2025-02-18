Прогнозы паводка обсудил с российской стороной аким ЗКО

Главным вопросом на заседании был прогноз паводка и взаимодействии сторон в период пропуска паводковых вод.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев в рабочей поездке в Оренбургскую область встретился с первым заместителем председателя межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка Оренбургской области Андреем Вязиковым. Также в заседании приняли участие представители ДЧС, отдела водных ресурсов и Росгидромета.

По информации пресс-службы акимата области, главным вопросом на заседании был прогноз паводка и взаимодействии сторон в период пропуска паводковых вод. Представители государственных органов Оренбургской области представили доклады о гидрометеорологической обстановке в регионе, мерах подготовки к весеннему половодью и других ключевых аспектах.

— Самым системообразующим природным объектом и основным источником питьевой воды и водообеспечения для Западно-Казахстанской области является бассейн реки Урал. В его бассейне расположены 87 населенных пунктов, где проживает до 75% населения области. Также с реки Урал осуществляется водозабор для хозяйственно-питьевых нужд города Уральск, — подчеркнул Нариман Турегалиев.

Он также отметил, что, с учетом прогнозов и подготовки водохранилища к весеннему паводку, необходимо корректировать режим работы водохранилища в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой. Это позволит сохранить среднемноголетние уровни воды в нижнем течении реки Урал.

Казахстанская сторона обратилась с предложением обеспечить сброс воды в меженный период не ниже прошлогодних значений.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о тесном взаимодействии в вопросах противодействия паводкам, а также о непрерывном обмене информацией на весь период паводковой активности, говорится в сообщении пресс-службы.