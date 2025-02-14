7 новых гидропостов открыли на реках в ЗКО

В настоящее время высота снега на севере области составляет 5-15 сантиметров, на юге области снега нет. Глубина промерзания почвы составляет от 22 до 75 сантиметров.

Временно исполняющий обязанности начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Азамат Исмаил рассказал о подготовке к паводковому периоду в области. По его словам, в настоящее время высота снега на севере области составляет 5-15 сантиметров, на юге области снега нет. Глубина промерзания почвы составляет от 22 до 75 сантиметров, а ее увлажнение на 65% ниже нормы. Также на поверхности почвы наблюдается 20 миллиметровая ледяная корка.

— Для защиты населенных пунктов от паводков возведено 143 километра защитных дамбы, построено 9 километров водоотводных каналов, 93 километра арыков, очищено 74 километра магистральных каналов. Также проведены очистные и дноуглубительные работы на реках Кушум и Быковка. Вывезено 153 тысяч кубометров снега: в Уральске 103 тысячи кубических метров, в Таскале 940 кубических метров и в Бурлинском районе 49 тысяч кубических метров, — пояснил Азамат Исмаил.

Он отметил, что для проведения взрывных работ заключается договор, предусматривающий работу пяти взрывных бригад.

— Для улучшения мониторинга уровня воды в реках дополнительно открыли 7 новых гидропостов. К 22 гидропостам области устанавливают 3 автоматизированных комплекса для раненого определения риска паводков на реках Жайык, Чаган, Деркул, — пояснил спикер.

По словам Исмаила, по области подготовили более 1800 единиц спецтехники, 123 плавсредства, 455 мотопомп и более 4 тысяч человек личного состава. Также более 2 тысяч тонн инертных материалов, 510 тысяч мешков, 423 тонны ГСМ, 195 договоров продовольствия на 655 тонн. Кроме того, заранее подготовили более 62 тысяч мешков с грунтом. В готовности находятся 317 пунктов временного размещения, вместимостью 32 тысяч человек и 195 мест для отгона домашнего скота.

Азамат Исмаил заключил, что в целом обстановка стабильная, работа по подготовке к паводку продолжается.