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Происшествия Социум

Сброс воды с Ириклинского водохранилища увеличат с 14 февраля

По данным гидрологов, почва в регионе переувлажнена, запасы воды в снеге близки к норме. При осадках в пределах нормы, приток воды в водохранилище оценивается как выше нормы до 70%.
Кристина Кобина
Сброс воды с Ириклинского водохранилища увеличат с 14 февраля

Как сообщают на сайте oren.ru, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, заявил о высоком притоке воды в Ириклинское водохранилище и потребовал от Росводресурсов увеличить сброс воды.

По данным гидрологов, почва в регионе переувлажнена, запасы воды в снеге близки к норме. При осадках в пределах нормы, приток воды в водохранилище оценивается как выше нормы до 70%.

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— С учетом климатических факторов и прогноза Росгидромета, увеличение сброса может составить до 100-120 кубометров в секунду. Считаю, что федеральным структурам необходимо принять данное решение в самое ближайшее время», – подчеркнул Денис Паслер.

В настоящее время сброс составляет 60 кубометров в секунду. На сайте ural56.ru сообщается, что сброс на Ириклинском водохранилище увеличат с 60 до 110 кубометров в секунду. Решение было приняли на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилища. Сброс увеличат с 08:00 14 февраля.  

И.о. руководителя ЗКОФ «Казводхоз» Рауан Хусаинов подтвердил информацию о том, что с 14 февраля сброс воды с Ириклинского гидроузла планируют увеличить.

— Сейчас идёт плавный сброс воды в 60 кубометров в секунду. С 14 февраля его планируют увеличить до 108 кубометров в секунду. Ничего страшного в этом нет, значительного подъема не ожидается. Это не большой объем для Урала. К тому же вода к нам дойдет только через 25-30 дней, к тому времени лед уже должен сойти, — отметил  Рауан Хусаинов.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день уровень воды в Урале у г.Уральск составляет 157 см, при этом опасная отметка - 850 см. 

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