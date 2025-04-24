Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей речи отметил, что символом общенациональной идентичности стал казахстанский бирюзовый паспорт. Сила нашего паспорта, по его словам, укрепляется год от года, что говорит о растущей привлекательности и влиятельности нашей страны. Казахстан стал страной, которую все чаще выбирают для проживания и туризма граждане разных государств с разных континентов.

– И это далеко не случайно. По индексу безопасности Казахстан согласно авторитетным международным рейтингам опережает многие страны, которые окружают нас. В Индексе верховенства закона по опции «Порядок и безопасность» мы располагаемся на 43 месте среди 142 государств. Все это – результат наших последовательных усилий, нацеленных на то, чтобы сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Забота о процветании Родины – наш общий долг. По моей инициативе с прошлого года проводится акция «Таза Қазақстан». В общенациональном проекте приняли участие более 6 миллионов человек. Было собрано более 1,6 млн тонн мусора, высажено 3,3 миллиона саженцев. «Таза Қазақстан» — залог нашего нынешнего и будущего благополучия. Поэтому эта работа будет продолжаться, - сказал глава государства.

Токаев уверен, что в стране должны прививать каждому гражданину, особенно молодежи, такие качества, как чистоплотность, прилежность и ответственность. Чистота — это священное слово. Человек с чистыми намерениями никогда не предаст свою страну.