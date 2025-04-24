Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей речи отметил, что символом общенациональной идентичности стал казахстанский бирюзовый паспорт. Сила нашего паспорта, по его словам, укрепляется год от года, что говорит о растущей привлекательности и влиятельности нашей страны. Казахстан стал страной, которую все чаще выбирают для проживания и туризма граждане разных государств с разных континентов.
– И это далеко не случайно. По индексу безопасности Казахстан согласно авторитетным международным рейтингам опережает многие страны, которые окружают нас. В Индексе верховенства закона по опции «Порядок и безопасность» мы располагаемся на 43 месте среди 142 государств. Все это – результат наших последовательных усилий, нацеленных на то, чтобы сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Забота о процветании Родины – наш общий долг. По моей инициативе с прошлого года проводится акция «Таза Қазақстан». В общенациональном проекте приняли участие более 6 миллионов человек. Было собрано более 1,6 млн тонн мусора, высажено 3,3 миллиона саженцев. «Таза Қазақстан» — залог нашего нынешнего и будущего благополучия. Поэтому эта работа будет продолжаться, - сказал глава государства.
Токаев уверен, что в стране должны прививать каждому гражданину, особенно молодежи, такие качества, как чистоплотность, прилежность и ответственность. Чистота — это священное слово. Человек с чистыми намерениями никогда не предаст свою страну.
– Мы всегда говорим, что Казахстан – наш общий дом, и Ассамблея выступает главным проводником этой идеи. Это очень важная и полезная работа. Каждый дом должен содержаться в чистоте, с этого и начинается «Таза Қазақстан». Ребенок, который с детства приучен заботиться о чистоте в доме, во взрослой жизни будет ответственным гражданином, радеющим о благополучии Родины. Поэтому призываю всех членов АНК, все этнокультурные объединения активно участвовать в общенациональной кампании «Таза Қазақстан». Это не просто кампания, это путь к воспитанию и прогрессивному образованию подрастающего поколения. Нужно вовлечь жителей каждого города, каждого села, каждой улицы и каждого двора в это идеологически важное дело, которое касается всех нас. «Таза Қазақстан» – это, по сути, проявление истинного патриотизма. Все мы хотим жить в Справедливом, Безопасном и Чистом Казахстане», - сказал он.