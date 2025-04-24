Женщину задержали в аэропорту.

Казахстанку осудили за попытку уехать в Сирию и выдать дочерей замуж за боевиков

Из материалов дела следует, что жительница Астаны одобрительно высказывалась о вооруженных конфликтах по религиозным мотивам в групповом чате Telegram, а также собиралась выехать в Сирию, чтобы выдать своих двух несовершеннолетних дочерей замуж за террористов. Женщину задержали сотрудники полиции в аэропорту Алматы при попытке вылета через Турцию в Сирию.

Прокурор представив суду неопровержимые доказательства, доказал, что подсудимая пропагандировала терроризм через соцсети и готовилась к участию в террористической группe.

Приговором суда виновная осуждена к семи годам лишения свободы.

Прокуратура Астаны предупреждает, что создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности влечет лишение свободы до 17 лет с конфискацией имущества, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма влечет лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.