Почти на 5 тенге подскочил курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 16 апреля средневзвешенный курс доллара составил 521,67 тенге. За сутки он вырос на 4,67 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 16 апреля средневзвешенный курс доллара составил 521,67 тенге. За сутки он вырос на 4,67 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 520-522 тенге, продажа – 523-524 тенге;

евро: покупка – 587-590 тенге, продажа – 593-594 тенге;

рубль: покупка – 6,19-6,2 тенге, продажа – 6,32-6,35 тенге.

По данным kurs.kz в обменниках Уральска:

Доллар: покупка — 521 тенге, продажа — 526 тенге;

Евро: покупка — 591 тенге, продажа — 599 тенге;

Российский рубль: покупка — 6,2 тенге, продажа — 6,3 тенге.

Ранее мы сообщали, что вместе с долларом подорожало и евро.