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Социум Экономика

Почти на 5 тенге подскочил курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 16 апреля средневзвешенный курс доллара составил 521,67 тенге. За сутки он вырос на 4,67 тенге.
Кристина Кобина
Почти на 5 тенге подскочил курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 16 апреля средневзвешенный курс доллара составил 521,67 тенге. За сутки он вырос на 4,67 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

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  • доллар: покупка – 520-522 тенге, продажа – 523-524 тенге;
  • евро: покупка – 587-590 тенге, продажа – 593-594 тенге;
  • рубль: покупка – 6,19-6,2 тенге, продажа – 6,32-6,35 тенге.

По данным kurs.kz в обменниках Уральска: 

  • Доллар: покупка — 521 тенге, продажа — 526 тенге;
  • Евро: покупка — 591 тенге, продажа — 599 тенге;
  • Российский рубль: покупка — 6,2 тенге, продажа — 6,3 тенге.

Ранее мы сообщали, что вместе с долларом подорожало и евро.

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