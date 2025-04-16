Почти на 5 тенге подскочил курс доллара в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 16 апреля средневзвешенный курс доллара составил 521,67 тенге. За сутки он вырос на 4,67 тенге.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
- доллар: покупка – 520-522 тенге, продажа – 523-524 тенге;
- евро: покупка – 587-590 тенге, продажа – 593-594 тенге;
- рубль: покупка – 6,19-6,2 тенге, продажа – 6,32-6,35 тенге.
По данным kurs.kz в обменниках Уральска:
- Доллар: покупка — 521 тенге, продажа — 526 тенге;
- Евро: покупка — 591 тенге, продажа — 599 тенге;
- Российский рубль: покупка — 6,2 тенге, продажа — 6,3 тенге.
Ранее мы сообщали, что вместе с долларом подорожало и евро.