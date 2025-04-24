В Актобе чиновников санэпидемконтроля приговорили к многомиллионным штрафам за получение взятки.

В Актобе чиновников санэпидемконтроля приговорили к многомиллионным штрафам за получение взятки, сообщили в Telegram-канале Антикоррупционной службы.

Дело рассматривали в городском суде №2. На скамье подсудимых оказались временно исполняющий обязанности главы областного департамента Шагалбаев, его заместитель Досжанов и предприниматель, согласно материалам дела, давший им взятку.

— Установлено, что 28 января госслужащие, будучи в сговоре, получили взятку в размере одного миллиона тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, — говорится в сообщении.

Подсудимым назначили штрафы в размере от 20 до 35 млн тенге с пожизненным запретом работать на госслужбе, в судах и органах местного самоуправления. К слову, судебный акт в законную силу не вступил.