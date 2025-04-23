Без лицензии продавали спиртные напитки различных наименований.

Как сообщили в ДГД по ЗКО, в Уральске проверяют торговые точки на наличие незаконного оборота подакцизной продукции. Так, налоговики выявили факт незаконной торговли алкоголя без лицензии. В районе центрального рынка изъяли 7 319 бутылок алкоголя различного наименования.

Все материалы по фактам нарушений направили в специализированный административный суд города Уральск, где примут соответствующее процессуальное решение.

– Соблюдение законодательства в сфере оборота подакцизной продукции — обязательное условие для всех участников рынка. Незаконная торговля алкоголем не только подрывает легальный бизнес, но и несёт прямую угрозу здоровью потребителей, – отметили налоговики.



