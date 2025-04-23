Как сообщили в ДП по Костанайской области, это произошло в ночь на 22 апреля в одном из дворов Костаная.

По информации kstnews.kz, мужчина поджег себя в машине, предварительно достав канистру из багажника и облив себя ее содержимым.

После этого он выбежал из авто. Случилось это, судя по видео, опубликованному в социальных сетях, на глазах у его девушки. Мужчина в огне все же добежал до спасительного участка земли, о который затушил огонь с помощью очевидцев, выбежавших на помощь.

Полиция начала досудебное расследование. В ДП прокомментировали, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: pixabay.com



