Братья из Актобе насиловали племянницу и вымогали деньги у ее матери

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области огласили приговор в отношении двоих братьев. Ему предъявили обвинение сразу по двум статьям уголовного кодекса: насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней и вымогательство, группой лиц по предварительному сговору.

Чудовищное преступление раскрылось осенью 2024 года. Из материалов дела следует, что подсудимые отправили жене своего дяди сообщение с угрозами распространить сведения о её любовных отношениях.

Взамен на неразглашение они потребовали пять миллионов тенге. Как выяснилось, это были сыновья родной сестры её мужа. Женщина сразу же обратилась в полицию, вымогателей задержали.

Однако позже выяснились ещё более ужасающие детали. Оказалось, что оба брата несколько лет насиловали 14-летнюю племянницу, дочь дяди и снохи.

Женщина обратилась за помощью в фонд «НеМолчиKZ». По её словам, дочь в последнее время стала замкнутой и подавленной.

– 23 сентября, когда ложились спать, женге (жена старшего брата) прижала к себе девочку и спросила: «Ну что тебя беспокоит? Чего ты такая? Расскажи всё, расскажи нам, ты же можешь верить». И девочка рассказала. Родственники, а точнее браться со стороны отца 26 и 20 лет насиловали свою сестрёнку с 8 лет. Никто не подозревал! В гараже, дома, когда никого не было. Эти парни росли на глазах матери девочки с 8 лет в огромных мужиков. И их сестренка росла на их глазах, – сообщили тогда правозащитники.

Сами подсудимые признались лишь в вымогательстве, раскаялись в содеянном и просили прощения у потерпевшей, но вину в изнасиловании не признали. Вина подсудимых подтвердилась показаниями потерпевшей, её дочери, вещественными доказательства, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде обстоятельствами.

Приговором суда оба подсудимых признаны виновными. Им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Свое наказание они будут отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: pexels.com