622 млн тенге направили на расширение русла реки Деркул в ЗКО

Как рассказал на брифинге руководитель Жайык-Каспийской бассейновой водной инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов Галидолла Азидуллин, в регионе продолжается реализация комплексного плана по санации водных объектов на 2025-2027 годы. Как отмечают специалисты, главная цель масштабных работ - обезопасить населенные пункты от паводков. На сегодня реализация ключевых проектов идет полным ходом.

По словам Галидоллы Азидуллина, в селе Таскала Таскалинского района уже стартовали работы по расширению русла реки Деркул. Прояженность очистки - 7 километров. Стоимость проекта составляет 622 миллиона тенге, из которых 435 миллионов тенге выделено из республиканского бюджета. Подрядчик ТОО "СМУ-17" зашел на объект 21 апреля 2026 года, а завершение запланировано до конца года.

- Кроме того, завершена разработка проектно-сметной документация на очистку 11 километров реки Утва (проектировщик - ТОО "Уралводпроект"), проект готовится к госэкспертизе, - пояснил спикер.

Одновременно масштабные работы развернулись на реке Чаган и Кушумском канале (УКООС). Здесь уже выполнены батиметрические съемки, построен обводной канал, расчищены и расширены участки Кушумского канала, а также установлены элементы для автоматизированного учета воды.

- В этом году мы планируем масштабные дноуглубительные работы протяженностью 68 километров по реке Кушум и протоке Чаган - сообщили спикер.

Напомним, 3,7 млрд тенге выделили в ЗКО на подачу волжской воды из России.