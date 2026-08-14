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Культура

Димаш, Қайрат Нұртас, Дима Билан, Moldanazar и Dequine выступят в Караганде на День шахтера

В Караганде пройдет большой концерт ко Дню шахтера
gorod
Димаш, Қайрат Нұртас, Дима Билан, Moldanazar и Dequine выступят в Караганде на День шахтера

29 августа в Караганде пройдет большой концерт, посвященный Дню шахтера. На сцене выступят известные казахстанские и зарубежные артисты. Праздничную программу организует компания Qarmet.

На сцене выступят Димаш Құдайберген, Қайрат Нұртас, Дима Билан, Moldanazar и Dequine. Также в концертной программе примут участие другие артисты.

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Концерт начнется в 18:00 и пройдет под открытым небом. Зрителей ждут популярные песни, живые выступления, большая сцена и насыщенная музыкальная программа.

Завершится праздничный вечер фейерверком.

Где и когда пройдет концерт

Дата: 29 августа
Начало: 18:00
Место: новая площадь, улица Ашимова, Караганда

В этом году Qarmet организует празднование Дня шахтера сразу в пяти городах: Караганде, Сарани, Шахтинске, Абае и Каражале.

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