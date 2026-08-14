В ЗКО катастрофически не хватает исправных машин скорой помощи - депутат

Депутат областного маслихата заявил о критическом состоянии автопарка "103". Между тем жители региона действительно всё чаще выражают недовольство работой службы, жалуясь на долгое ожидание медиков.

Вопрос острой нехватки и изношенности спецтранспорта на очередной сессии маслихата поднял депутат Борис Лаврентьев. По его словам, уровень износа автопарка скорой помощи в Западно-Казахстанской области достиг критических 95%.

-Большая часть санитарного транспорта эксплуатируется с превышением нормативных сроков, регулярно ломается и требует постоянного дорогостоящего ремонта. Из-за частых поломок увеличивается время доезда бригад до пациентов, что напрямую угрожает жизни и здоровью людей. Особенно остро проблема стоит в отдаленных селах, где счет идет на минуты. Для области необходимо приобрести 143 новые машины: 86 - для областной станции и 57 - для районных больниц и сел, - подчеркнул народный избранник.

Исполняющий обязанности акима ЗКО Тлепберген Каюпов отметил, что проблема властям известна. Сейчас совместно с облздравом прорабатывается вопрос закупа транспорта в лизинг, решение будет поэтапным.

Отметим, что в последнее время люди действительно регулярно жалуются на длительное ожидание медиков - иногда бригаду приходится ждать по несколько часов, а в сельской местности ситуации и вовсе становятся критическими. Основной причиной задержек жители считают именно нехватку и постоянные поломки дежурных машин.

В профильном ведомстве прокомментировали ситуацию и рассказали, как сегодня работает служба скорой помощи в регионе. С начала года в облздрав поступило 6 официальных обращений от граждан. В ведомстве заверили, что по каждому случаю проводятся проверки, а к виновным сотрудникам применяются дисциплинарные меры.

Ежесуточно на номер "103" поступает от 850 до 900 вызовов (из них 600–700 приходится на Уральск). По нормативам (1 бригада на 10 тысяч населения) область с населением почти 695 тысяч человек ежедневно обслуживают 43 бригады областной станции. Они выезжают на самые экстренные вызовы (1-3 категории срочности). Еще 33 мобильные бригады при поликлиниках обслуживают четвертую категорию в дневное время. Водителями и фельдшерами служба укомплектована полностью, однако сохраняется дефицит врачей - региону не хватает 15 специалистов.

Также в облздраве напомнили установленные нормативы времени прибытия "скорой" с момента передачи вызова бригаде:

1 категория срочности (угроза жизни) — до 10 минут;

2 категория — до 15 минут;

3 категория — до 30 минут;

4 категория — до 60 минут (в рабочее время обслуживается мобильными бригадами поликлиник).

Что касается автопарка, то в управлении здравоохранения подчеркнули, что в конце 2025 года за счет местного бюджета для станции закупили 5 новых автомобилей Hyundai Staria. В 2026 году в лизинг планируют приобрести еще 30 единиц санитарного транспорта.