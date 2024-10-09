Двое мужчин развращали 14-летнюю племянницу в Актобе

К общественникам фонда «НеМолчиKZ» обратилась мама 14-летней девочки из Актобе. По её словам, дочь в последнее время стала замкнутой и подавленной. Родственники, а точнее браться со стороны отца 26 и 20 лет насиловали свою сестрёнку с 8 лет.

К общественникам фонда «НеМолчиKZ» обратилась мама 14-летней девочки из Актобе. По её словам, дочь в последнее время стала замкнутой и подавленной.

– 23 сентября, когда ложились спать, женге прижала к себе девочку и спросила: «Ну что тебя беспокоит? Чего ты такая? Расскажи всё, расскажи нам, ты же можешь верить». И девочка рассказала. Родственники, а точнее браться со стороны отца 26 и 20 лет насиловали свою сестрёнку с 8 лет. Никто не подозревал! В гараже, дома, когда никого не было. Эти парни росли на глазах матери девочки с и 8 лет, выросли в огромных мужиков. А их сестренка росла на их глазах, - сообщили правозащитники.

По словам общественников, на следующий же день мать подала заявление и с четырьмя детьми уехала с того дома и сняла квартиру. Женщина работает медсестрой, но сейчас не может оставить дочь и выходить на работу.

– Всё дело в том, что полицейские Актобе 24 сентября задержали подозреваемых, а через два дня отпустили. Они на свободе. Девочка сразу в показаниях называла места преступления, где можно взять биоматериалы и доказать сексуализированное насилие. Но они взяли смывы только спустя неделю, за это время можно все подчистить. Девочка посещает школу в сопровождении мамы и нуждается в помощи психолога, - заявили в фонде.

Правозащитники обратились к детскому омбудсмену Динаре Закиевой и прокуратуре Актюбинской области с требованием обеспечить безопасность матери и детей, водворить подозреваемых в ИВС. У генеральной прокуратуры общественники потребовали взять дело на контроль, провести все следственные мероприятия и передать дело в суд.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, зарегистрировано и проводится досудебное расследование по заявлению о вымогательстве и насильственных действиях. По делу назначен процессуальный прокурор, с участием которого проводятся все следственные действия.

– Установлены и задержаны двое подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания. При избрании санкционной меры, суд принял решение о содержании подозреваемых под домашним арестом. У них нет судимости, есть несовершеннолетние дети и постоянное место жительства. Назначены необходимые экспертизы, - сообщили стражи порядка.

Вместе с тем, в полиции заверили, что ход расследования находится под контролем руководства департамента полиции и попросили доверять только достоверной информации.