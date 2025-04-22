Женщина родила в поезде и выбросила ребенка из окна

Женщина родила ребенка прямо в поезде, а позже выбросила его из окна вагона. Тело новорожденного нашли, к сожалению, он не выжил.

20 апреля в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда-Астана, произошел шокирующий инцидент, который потряс всех пассажиров, передаёт BaigeNews.kz. Они стали свидетелями страшной трагедии. Женщина родила ребенка прямо в поезде, а позже выбросила его из окна вагона.

Тело новорожденного нашли, к сожалению, он не выжил.

В пресс-службе департамента на транспорте подтвердили информацию и сообщили, что по факту произошедшего проводится расследование.