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Происшествия Социум

Женщина родила в поезде и выбросила ребенка из окна

Женщина родила ребенка прямо в поезде, а позже выбросила его из окна вагона. Тело новорожденного нашли, к сожалению, он не выжил.
Кристина Кобина
Женщина родила в поезде и выбросила ребенка из окна

20 апреля в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда-Астана, произошел шокирующий инцидент, который потряс всех пассажиров, передаёт BaigeNews.kz. Они стали свидетелями страшной трагедии. Женщина родила ребенка прямо в поезде, а позже выбросила его из окна вагона.

Тело новорожденного нашли, к сожалению, он не выжил.

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В пресс-службе департамента на транспорте подтвердили информацию и сообщили, что по факту произошедшего проводится расследование.

— По данному факту проводится расследование. В рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении.

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