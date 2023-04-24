Иллюстративное изображение с сайта Pixabay По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 11:30 в 102 поступило сообщение о том, что в мусорном баке позади дома №66 на улице Надежда обнаружен новорождённый ребёнок, завёрнутый в целлофановый пакет. Прибывшие полицейские отвезли новорождённого мальчика в городскую многопрофильную больницу. Расследование начали по статье 119 УК РК «Оставление в опасности». Полицейские почти сразу же установили мать ребёнка. Ей грозит от штрафа до административного ареста на 45 суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.