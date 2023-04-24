Женщина сначала подумала, что в урне пищит котёнок, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Младенца нашли в мусорном баке в Уральске: очевидец рассказала подробности 24 апреля в мусорном баке близ дома на улице Надежда нашли новорождённого мальчика. Его госпитализировали в больницу. Оказалось, что ребёнка нашла жительница дома. Она рассказала, ­что изначально подумала, что в урне пищит котёнок.
— Около 11:00 я вышла во двор встряхнуть дорожки. Услышала писк, будто пищал котёнок, их тут много. Я прислушалась, звук стал похож на плач ребёнка. Я испугалась, позвала родственницу, она открыла пакет и сказала, что там малыш и он шевелится. Мы позвали соседей, один из мужчин достал ребёнка. Он был живой, плакал сильно,  видно, что только что родился. Был без одежды, лишь в пакете, — рассказала она.
В пресс-службе управления здравоохранения пообещали позже рассказать о состоянии ребёнка.