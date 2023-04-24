В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.

В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +25..+27 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.

В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +21..+22 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.

В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +17..+19 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.

По республике ожидаются туман и усиление ветра. На западе и в южных регионах — гроза, пыльная буря.