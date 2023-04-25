Фото: акимат Алматы Родительский день, или Радоница — первый вторник после Пасхальной недели. В 2023 году он выпадает на 25 апреля. В этот день православные едут на кладбище, чтобы помянуть усопших. В управлении городской мобильности сообщили, что выпустили дополнительные автобусы. Маршрут №88 (Кунаева – Западное кладбище) усилили дополнительными автобусами, пункт отправления — Кунаева/Макатаева. Также запущены два дополнительных маршрута по направлениям «ЖД вокзал Алматы-1 – Западное кладбище» и «ЖД мост Алматы-1 – кладбище Нижняя пятилетка». Перевозчики выпустили на маршруты возле кладбищ (№7, 13, 30, 31, 40, 50, 56, 57, 63, 69, 72, 74, 77, 80, 100) все автобусы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.