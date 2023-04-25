В Алматы заработала новая платформа для записи детей.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
В акимате Алматы сообщили, что теперь работает новая информационная система для записи детей в кружки и секции — damubala.kz
. С 26 апреля акимат начнёт принимать заявки от поставщиков.
А с 18:00 второго мая родители смогут начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале
. Рассмотрение заявок и распределение ваучеров завершится при полном распределении объёма средств для государственного заказа, предусмотренных в бюджете.
В ведомстве напомнили, что полномочия для реализации государственного творческого заказа и государственного спортивного заказа передали районным акиматам
.
Для родителей и поставщиков Алматы работает служба поддержки разработчика платформы в Telegram:
Контакты для справок:
- управление спорта Алматы: 2924167;
- управление культуры: 2720317;
- аппарат акима Алатауского района: 2998649;
- аппарат акима Алмалинского района: 2725698;
- аппарат акима Ауэзовского района: 3032558;
- аппарат акима Бостандыкского района: 2755068;
- аппарат акима Жетысуского района: 3842760;
- аппарат акима Медеуского района: 2916494;
- аппарат акима Наурызбайского района: 3074553;
- аппарат акима Турксибского района: 2231115;
- разработчик платформы DamuBala: +7 (775) 007 59 20.
ArtSport в Алматы
Ранее действовала другая программа для организации детского досуга. В середине августа сообщалось, что с первого сентября 2022 года акимат Алматы прекратит финансирование
программы ArtSport. Отмечалось, что если продолжать её до конца года, из бюджета пришлось бы выделить 8,5 млрд тенге. При этом аким сказал, что в мегаполисе разработают аналогичную программу.
Позже акимат Алматы «настоятельно рекомендовал» маслихату выделить деньги
на погашение задолженности по ArtSport. Заявку утвердили.
Прокуратура выявила многомиллионные хищения
бюджетных средств. Более трёх тысяч детей находились за границей, но в это же время проходили по табелю как посещающие занятия в Алматы. Более 10 работающих по программе тренеров ранее были судимы.
