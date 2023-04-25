Инспекторы обещали за деньги не препятствовать движению российских грузовых авто с зерном, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Директор перинатального центра Алматы брал взятки за организацию "благоприятных условий" при родах Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации антикоррупционной службы ЗКО, трое сотрудников инспекции транспортного контроля подозреваются в неоднократном получении взяток. Взамен они обещали обеспечить беспрепятственный проезд через передвижной пост транспортного контроля на трассе Самара — Шымкент большегрузных авто с зерном, ввезённых из России с явным перегрузом. Иную информацию в интересах следствия борцы с коррупцией раскрывать не стали. Предположительно речь идёт о случае с задержанием командира взвода батальона патрульной полиции Уральска, о котором стало известно 31 марта. Он также подозревается в получении взятки в размере 110 тысяч тенге за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.