Тело малыша нашли во время чистки канализационной трубы. Мертвого младенца нашли на мусорной свалке в Актюбинской области Фото с сайта pexels.com Это произошло ещё 20 апреля, но стало известно только сейчас. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что вечером в подвальном помещении дома на улице Бакинская в Павлодаре обнаружен плод недоношенного младенца мужского пола. Тело нашли во время чистки канализационной трубы. Начато досудебное расследование по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Накануне новорождённого малыша нашли в мусорном баке в Уральске. Его госпитализировали в больницу. Полиция уже нашла биологическую мать ребёнка.