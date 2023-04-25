Устранять последствия будет акимат, сообщает телеканал КТК. В ЗКО 500 тысяч гектаров неиспользуемых земель планируют вернуть государству Иллюстративное фото из архива «МГ» Огромное нефтяное пятно внезапно появилось на пастбищах Махамбетского района. Площадь разлива составила около 120 квадратных метров. Известно, что на этой территории находится заброшенная скважина. Местные уверены: нефть вышла на землю именно из неё.
– Это скважина К-3 на месторождении «Онтустiк Байменке», сообщили нам. Пришёл ответ, что на данный момент земля и скважина находятся в государственной собственности, — прокомментировал заместитель руководителя департамента экологии Атырауской области.
Согласно земельному законодательству, расчищать, восстанавливать эти земли обязан акимат. В прошлом году разлив чёрной жидкости сняли в Курмангазинском районе.