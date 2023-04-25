В городе проживают 13 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, передаёт портал «Мой ГОРОД». По миллиону тенге выплатят ветеранам ВОВ в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима города, ко Дню победы единовременную выплату в размере полутора миллионов тенге получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. На сегодня в нашем городе проживают 13 ветеранов ВОВ. Кроме того, единовременные выплаты предусмотрены по 15 категориям:
  • военнослужащие,
  • лица, участвовавшие в боевых действиях,
  • труженики тыла,
  • жители Блокадного Ленинграда,
  • узники фашистских концлагерей,
  • вдовы погибших во время ВОВ,
  • военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранений,
  • военнообязанные, направленные в Афганистан и Нагорный Карабах,
  • лица, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
Всего к девятому мая единовременные выплаты получат 2 808 человек на общую сумму 175 миллионов тенге. Напомним, в прошлом году единовременная выплата ветеранам войны составила один миллион тенге. В городе проживали 17 участников и инвалидов ВОВ.