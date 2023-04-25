— Из них лабораторным способом доказана заболеваемость шести детей. По четырём случаям обследования дали отрицательный результат. В пяти случаях проводится исследование. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 216 человек, состоявших в отношениях с больными, — сказал руководитель департамента Мадениет Танауов.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В средней школе имени Жамбыла в селе Жанаталап у одного пятиклассника и двух третьеклассников обнаружили признаки кори. Поэтому с 25 апреля по второе мая третьи и пятые классы переходят на дистанционный формат обучения. В это время в школе проведут дезинфекцию и санитарную уборку. Об этом сообщила руководитель управления образования Гульнара Садуахасова на брифинге в РСК. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, всего в регионе со второго марта по 24 апреля зарегистрировали 15 случаев с подозрением на корь.По эпидемиологическим показателям против кори вакцинировали семерых контактных.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.