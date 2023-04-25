Наргиз Северную перевели под домашний арест. В Алматы задержали журналистов Владимира и Наргиз Северных Фото Владимир Северный в Facebook Специализированный межрайонный следственный суд Алматы отказал в ходатайстве органа досудебного расследования и отправил Наргиз Северную под домашний арест на два месяца. Её супруг Владимир решением суда будет находится под стражей до 20 июня 2023 года. 20 апреля в Алматы задержали журналистов Владимира и Наргиз Северных. В полиции сообщили, что их подозревают в вымогательстве денег у ТОО за не публикацию негативных материалов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.