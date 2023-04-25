Его приговорили к шести годам заключения. За сепаратизм и разжигание межнациональной розни судят жителя Уральска Иллюстративное фото из архива «МГ» Алмалинский районный суд вынес приговор по делу бывшего начальника алматинского департамента комитета национальной безопасности. Он признан виновным в превышении власти и должностных полномочий. Его приговорили к шести годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет. Также он лишён специального звания генерала—майора КНБ. Приговор суда не вступил в законную силу. Ранее бывшего начальника департамента КНБ по Алматинской области осудили на шесть лет. Также по делу о январских событиях. Накануне суд вынес приговор экс-председателю КНБ Казахстана Кариму Масимову и его заместителям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.