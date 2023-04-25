Его состояние оценивается как средней тяжести, передаёт портал «Мой ГОРОД». Министр здравоохранения РК рассказал, когда закончится строительство модульной инфекционной больницы в Уральске Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что состояние найденного в мусорном баке малыша оценивается как средней степени тяжести за счёт признаков интоксикации, гипотермии (нарушение теплового обмена) и гипогликемии (пониженная концентрация глюкозы в крови).
— Питание усваивает по 15 миллилитров, сосёт самостоятельно. Сегодня весит 2 990 граммов, рост — 52 сантиметра. По КТ мозга признаки гипоксии (нехватка кислорода), по ЭхоКГ сердца — открытое овальное окно 0,2 сантиметра, по УЗИ внутренних органов — умеренные изменения паренхимы печени (основная ткань, из которой состоит орган), — рассказали врачи.
По их мнению, малыш родился за 7-8 часов до поступления в больницу. Накануне новорождённого малыша нашли в мусорном баке в Уральске. Его госпитализировали в больницу. Полиция уже нашла биологическую мать ребёнка.