— Это в свою очередь не позволяет правоохранительным органам эффективно проводить оперативную работу по розыску краденных сотовых телефонов и их блокировке. В этой связи министерством планируется интеграция «базы данных идентификационных кодов» с системами таможенных служб и применение биометрии при регистрации абонентов, — доложил глава ведомстве.Этот механизм позволит:
- блокировку 100% нелегально ввезенных устройств;
- увеличение доходов государства от таможенных и налоговых платежей;
- сокращение клонированных и поддельных устройств на 99%;
- сокращение преступлений, связанных с кражей мобильных устройства, мошенничества с идентификацией;
- увеличение международных инвестиций за счёт регулируемого и контролируемого рынка электроники, а также создания условий для честного конкурентного бизнеса.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) — международный идентификатор мобильного оборудования. Это уникальный код из 15 цифр, который присваивается каждому мобильному телефону и смартфону на этапе производства и служит для его распознания в сети.