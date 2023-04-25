— Это в свою очередь не позволяет правоохранительным органам эффективно проводить оперативную работу по розыску краденных сотовых телефонов и их блокировке. В этой связи министерством планируется интеграция «базы данных идентификационных кодов» с системами таможенных служб и применение биометрии при регистрации абонентов, — доложил глава ведомстве.

блокировку 100% нелегально ввезенных устройств;

увеличение доходов государства от таможенных и налоговых платежей;

сокращение клонированных и поддельных устройств на 99%;

сокращение преступлений, связанных с кражей мобильных устройства, мошенничества с идентификацией;

увеличение международных инвестиций за счёт регулируемого и контролируемого рынка электроники, а также создания условий для честного конкурентного бизнеса.

Фото из архива «МГ» Часть телефонов, ввозимых для продажи, поступают в Казахстан по «серому» импорту и зачастую имеют дублирующие IMEI-коды. Об этом сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства. Согласно сведениям «Базы данных идентификационных кодов», в стране работают 3,7 млн телефонов с дублирующими IMEI-кодами.Этот механизм позволит:

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — международный идентификатор мобильного оборудования. Это уникальный код из 15 цифр, который присваивается каждому мобильному телефону и смартфону на этапе производства и служит для его распознания в сети.

