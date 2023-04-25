— В ходе проверки установлена 60-летняя жительница Алматы. В отношении неё составлен административный протокол по статье 449 ч.1 КоАП РК (приставание в общественных местах), по статье 434 часть 3 (мелкое хулиганство) материал направлен в специализированный межрайонный административный суд для принятия решения, — рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Инцидент произошёл на железно-дорожной станции «Алматы-2». В полицию обратился 73-летний пенсионер с жалобой на пожилую женщину. Она назойливо приставала к пассажирам, предлагая свои услуги по приобретению авиа и железнодорожных билетов. Также женщина публично выражалась нецензурной бранью.В течение года женщина уже привлекалась за мелкое хулиганство. Сейчас ей грозит штраф в размере 69 тысяч тенге.