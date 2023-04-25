Новый гендиректор воздушной гавани рассказал о переменах в деятельности аэропорта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В феврале этого года стало известно о том, что у воздушной гавани появился новый профильный инвестор
. Компанию — оператора международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой купил консорциум, состоящий из двух казахстанских компаний и одной российской, что наделала немало шума в казахстанском обществе. Последняя — управляющая компания «Аэропорты Регионов», специализирующаяся на профессиональном управлении воздушными гаванями с сохранением контроля за казахстанскими инвесторами.
Обладатель 49% акций, бизнесмен Даулетхан Килыбаев
тогда рассказал, что они не выкупали аэропорт у государства, а лишь взяли его в доверительное управление. По словам бизнесмена, Уральский аэропорт относится к малым аэропортам, в лучшем случае — к средним и очень важна эффективность управления малыми аэропортами. Ведь доход от таких объектов минимален и крупные компании не всегда соглашаются брать их под управление
. Килыбаеву пришлось искать партнеров не только в Казахстане, но и за его пределами. Таким образом его партнёром стал предприниматель из России, а в качестве «арбитра» привлекли третьего инвестора с 2% акций.
Сейчас пост генерального директора аэропорта занимает Рустам Биктимиров, инженер воздушного транспорта по образованию. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет, работал в нескольких авиакомпаниях на должностях, связанных с обслуживанием самолётов. В 2013 году перешёл на работу в аэропорт Екатеринбурга – в один из самых крупных и развитых аэропортов России, а в феврале 2023 года он был приглашен на должность генерального директора аэропорта Уральска.
Рустам Биктимиров рассказал редакции «МГ» об изменениях, которые произошли за эти два месяца и о планах на ближайшее будущее.
По его словам, в распоряжение аэропорта уже прибыл комфортабельный автобус, который возит пассажиров
. Кроме этого введена в работу различная спецтехника и средства механизации, которых раньше не было в аэропорту или срочная замена которых потребовалась по итогам проведённого аудита. В том числе такая крупная техника как аэродромный тягач, трапы и ленточный транспортер.
– Это новый уровень обслуживания самолётов и пассажиров в нашем аэропорту, а также обеспечения безопасности. Мы работаем в рамках тех направлений, о которых говорили с самого начала. Первое – техническое перевооружение аэропорта. Здесь мы сделали существенные шаги. Это техника и оборудование, о которых я сказал вышел. Второе – развитие маршрутной сети. За это время у нас появились новые рейсы и по стране, и за рубеж. Идут переговоры и с авиационными госорганами, и с перевозчиками о следующих направлениях полетов. Третье – персонал. Мы активно набираем новых сотрудников и проводим обучение. Четвёртое – снятие инфраструктурных ограничений. Я говорю о состоянии рулёжной дорожки и перрона. Мы провели обследование покрытий и выработали план снятия существующих ограничений по ним. Здесь предстоит большая работа в этом и следующем году. Успешное завершение этой работы позволит нам в дальнейшем ещё активнее работать с перевозчиками в части развития маршрутной сети, — рассказал Рустам Биктимиров.
Спикер также подчеркнул, что сейчас терминал находится в собственности АО «СПК «Акжайык»
, он передан в доверительное управление компании-оператору аэропорта. По его словам, руководство аэропорта полностью придерживается этих условий, никаких изменений после смены собственника компании-оператора в этом вопросе не было.
– Наше сотрудничество в этой части является ярким примером государственно-частного партнерства, акимат ЗКО создал условия для привлечения частного инвестора в развитие такого инфраструктурного проекта, как аэропорт. Инвестор был найден и будет продолжать работать в рамках тех условий, которые изначально были определены акиматом и правительством. Состояние аэродрома на сегодня действительно можно назвать сдерживающим фактором развития аэропорта. В ближайшее время мы начнём текущий ремонт покрытий на перроне и рулежной дорожке, который продлится весной и летом без остановки полётов. Параллельно мы готовим рабочий проект на реконструкцию перрона и рулежной дорожки. Проект планируем разработать до конца года, а сами работы провести уже в следующем году. Условия финансирования этих работ мы будем обсуждать с государственными органами. Надеемся, что они поддержат проведение реконструкции, так как без неё планировать дальнейшее развитие аэропорта, особенно в части расширения грузовых перевозок, будет крайне сложно. Уже сейчас авиакомпании при переговорах задают нам вопросы о состоянии аэродромных покрытий. У нас есть полное понимание, что нужно делать, — отметил Биктимиров.
В заключении гендиректор аэропорта отметил, что при поддержке министерства индустрии и инфраструктурного развития и акимата ЗКО ограничения в этой части будут сняты.
Генеральный директор аэропорта Рустам Биктимиров
