Министерство просвещения предлагает другой метод внедрения инноваций в образовательный процесс, сообщает Informburo.kz. Бракованные планшеты выдали школьникам Атырауской области Иллюстративное фото из архива «МГ» Министерство просвещения отошло от идеи полностью обеспечить школьников планшетами с 2023 года. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
— Нам было поручено сформулировать предложение, мы его сформулировали и предлагали каждому ребёнку планшет взамен учебников. Но отраслевое министерство – Минпросвещения – оно проработало этот вопрос и сейчас предлагает другой метод внедрения инноваций в образовательный процесс. У них другой подход, другое мнение. Мы опираемся на мнение, – сказал Мусин в кулуарах правительства.
В министерстве просвещения сообщили, что планшеты при обучении будут использовать в малокомплектных школах с совмещёнными классами, в остальных – интерактивные панели в кабинетах.