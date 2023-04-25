– Анализ показал, что в 70% случаев доводы о нарушениях находят своё подтверждение. Основная доля рассмотренных дел приходится на требования госорганов-госоргнизаций о признании поставщиков субъектов бизнеса недобросовестными участниками госзакупок. Субъектами бизнеса рассмотрено 48 исковых требований, из них с удовлетворением требований – 13, с отказом – 35. Как показал анализ судебных актов, наиболее распространёнными нарушениями со стороны заказчиков в указанной сфере остаются: некачественное оформление конкурсной документации и необоснованные отказы в приёме поставленного предпринимателями товара и оказываемых услуг, – сказала Гульнара Мендалиева.

– Несмотря на выполненные требования условий договора поставщиками, госорганы без законного на то основания работы (товар) не принимают, в результате предприниматели вынуждены обращаться за защитой нарушенных прав в судебном порядке. В частности, по договору о государственных закупках в Бурлинской районной больнице у ИП «Нур» не принимались медицинские весы на общую сумму 2 541 000 тенге в связи с отсутствием на них сертификата. Решением СМЭС требования ИП «Нур» о признании незаконным отказа Бурлинской районной больницы в принятии товара удовлетворены, так как предоставление сертификата на товар необходимо в случае если сумма договора превышает тысячекратный месячный расчетный показатель. На момент принятия работ было три млн тенге, соответственно, требования со стороны Бурлинской районной больницы были необоснованны, – сообщила Мендалиева.

Об этом заявила старший помощник прокурора области Гульнара Мендалиева на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, говоря о нарушениях прав предпринимателей в сфере государственных закупок на основе анализа судебной практики. За второе полугодие 2022 года и истёкший период текущего года специализированный межрайонный экономический суд ЗКО рассмотрел 290 гражданских дел, связанных с осуществлением государственных закупок. Из них с удовлетворением требований – 202, с отказом – 88.К тому же, старший помощник прокурора области привела примеры. В том числе, что в ходе рассмотрения гражданского дела по иску отдела образования Теректинского района о признании ТОО «Улангазсервис» недобросовестным участником государственных закупок установлено, что в приложении к договору указано об установке и демонтаже расширительного бака, в технической спецификации определены его параметры. В ходе судебного разбирательства отделом образования приводились доводы о том, что конкретного указания в договоре на поставку товара хотя и не было, однако установка и демонтаж подразумевали за собой и поставку соответствующего бака. Поставщик, участвуя в конкурсе, считал, что стал победителем лишь по демонтажу и установке такого оборудования, но никак не на поставку самого товара. Неграмотное составление документаций привело к нанесению ущерба бюджета в размере 90 тысяч тенге. Так как отсутствовали основания для признания поставщика недобросовестным участником госзакупок, истцом подано заявление об отказе от заявленного требования, судом производство по делу прекращено.Практика разрешения споров в сфере государственных закупок свидетельствует о систематических нарушениях прав поставщиков со стороны заказчиков. Вследствие несоблюдения порядка расторжения договора, неправильного составления и оформления документов конкурсной документации, в том числе технической спецификации, ошибочного определения вида приобретаемого продукта нарушается первоочередной принцип государственных закупок – принцип оптимального и эффективного расходования денег.