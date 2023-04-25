Затор образовался от остановки «Медколледж» до самого кладбища в районе Свистун горы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Километровые пробки на пути к кладбищу образовались в Родительский день в Уральске 25 апреля православные христиане отмечают Радоницу или Родительский день. С самого утра на городском кладбище Уральска много людей, пришедших почтить память усопших. Образовалась длинная пробка. На прошлой неделе власти закрыли на ремонт уральный мост, поэтому весь поток автомобилей теперь скопился в этой части города. Сотрудники полиции регулируют движение. Общественный транспорт, преодолевая пробки, привозит уральцев прямо к воротам городского кладбища. Есть и те, кто приходит пешком с остановки «СпецЦОН», причём с садовым инвентарём в руках. У входа на кладбище расположились палатки с цветами. Стоимость искусственных цветов — от 400 тенге и выше, живые цветы стоят чуть дороже, гвоздики и розы — по 700 тенге. Цена на венки варьируется от 10 до 13 тысяч тенге. Чуть дальше от цветов расположились столики со сладостями и мангалы с шашлыком. Цена на шашлык из мяса курицы — 1 000 тенге, из свинины – 1 500 тенге. Большинство людей занимались уборкой могил и прилегающей территории, кто-то шёл на панихиду в церкви. Мусорный контейнер на территории кладбища с утра уже был переполнен, пакеты с мусором оставляют рядом. Километровые пробки на пути к кладбищу образовались в Родительский день в Уральске Километровые пробки на пути к кладбищу образовались в Родительский день в Уральске Километровые пробки на пути к кладбищу образовались в Родительский день в Уральске Километровые пробки на пути к кладбищу образовались в Родительский день в Уральске Километровые пробки на пути к кладбищу образовались в Родительский день в Уральске Километровые пробки на пути к кладбищу образовались в Родительский день в Уральске Километровые пробки на пути к кладбищу образовались в Родительский день в Уральске Километровые пробки на пути к кладбищу образовались в Родительский день в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета Медресова