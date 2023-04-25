Иллюстративное фото из архива «МГ» Землетрясение зарегистрировала сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» 25 апреля в 13:24 по времени Алматы. Эпицентр расположен на территории Казахстана, между посёлками Турум и Кызана в Мангистау. Магнитуда составила 5.4, подземный толчок произошёл на глубине 10 километров. Его почувствовали в посёлках Кызан и Тушыкудык, ощутимость составила 2-3 балла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.