Уральцев возмущает, что одни и те же дороги ремонтируются чаще других, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива «МГ»
В этом году в Уральске планируют отремонтировать более 40 километров дорог
. Начать планируют со среднего ремонта восьми магистральных улиц. По улице Айтиева ремонт уже завершён, однако жителям города не понятно, по какому принципу регулируют очередь по ремонту дорог и почему, к примеру, улица Герольда Бельгера (район City Center)
не вошла в список ремонта.
Журналист «МГ» встретились с общественником Азаматом Мусиловым, который часто поднимает вопрос о проблемах дорог в Уральске.
— Я был в шоке, когда начали ремонт дороги по улице Айтиева. Считаю, что данная улица могла обойтись хорошим ямочным ремонтом, а сэкономленные деньги пустить на ремонт улиц, которые уже не терпят ямочного ремонта. Удивительно, почему акцент сделали именно на эту улицу, — сказал Азамат Мусилов.
По поводу вопроса, как и кем определяется очерёдность ремонта дорог общественник говорит:
— В городе на сегодня мы видим, что улицы, которые могли бы обойтись ямочным ремонтом «неожиданно» для всех попали на полный ремонт. Как это понять или объяснить?! Ведь у нас есть улицы, которые вообще в ужасном состоянии. Я не хочу думать, что в определении очерёдности есть коррупция, но, как правило, жизнь показывает обратное.
Между тем, главный специалист сектора пассажирского транспорта и автодорог ЖКХ Альберт Бекмухамбетов
сообщил, что в первую очередь на ямочный ремонт попадают центрально-магистральные улицы, по которым проходит маршрут общественного транспорта и далее окружные, магистральные и второстепенные улицы.
— Что касается среднего ремонта, тут уже делают обследование совместно с подрядчиками. Осуществляется выезд, смотрим состояние дорожного полотна, поднимаем архивы, когда эта улица ремонтировалась, какой ремонт по ней проходит (капитальный, средний или текущий). Всё это учитывается, и только потом принимается решение. Далее вычитываются объёмы, составляется проектно-сметная документация, запрашиваются средства из бюджета. Отмечу, что ПСД – не дешёвое удовольствие, — рассказал Альберт Бекмухамбетов.
Также чиновник пояснил, почему улицу Герольда Бельгера не торопятся ремонтировать, в то время как дорожное полотно находится в плачевном состоянии.
— По улице Бельгера проложены инженерные коммуникации, довольно-таки старые. Поэтому, чтобы сделать там средний ремонт, для начала нужно поменять инженерные сети. Всё зависит от выделения бюджетных средств, но ямочный ремонт в текущем году мы обязательно сделаем, — сообщил главный специалист ЖКХ.
Отметим, что капитальный ремонт и реконструкция ожидается на 15 километрах дорог в Уральске. Всего же на ремонт городских автодорог в 2023 году выделено 3,5 мрлд тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.