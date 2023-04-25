Уральцев возмущает, что одни и те же дороги ремонтируются чаще других, передаёт портал «Мой ГОРОД».  Построить дороги на 230 улицах обещают в этом году в Атырау Иллюстративное фото из архива «МГ» В этом году в Уральске планируют отремонтировать более 40 километров дорог. Начать планируют со среднего ремонта восьми магистральных улиц. По улице Айтиева ремонт уже завершён, однако жителям города не понятно, по какому принципу регулируют очередь по ремонту дорог и почему, к примеру, улица Герольда Бельгера (район City Center) не вошла в список ремонта. Журналист «МГ» встретились с общественником Азаматом Мусиловым, который часто поднимает вопрос о проблемах дорог в Уральске.
— Я был в шоке, когда начали ремонт дороги по улице Айтиева. Считаю, что данная улица могла обойтись хорошим ямочным ремонтом, а сэкономленные деньги пустить на ремонт улиц, которые уже не терпят ямочного ремонта. Удивительно, почему акцент сделали именно на эту улицу, — сказал Азамат Мусилов.
По поводу вопроса, как и кем определяется очерёдность ремонта дорог общественник говорит:
— В городе на сегодня мы видим, что улицы, которые могли бы обойтись ямочным ремонтом «неожиданно» для всех попали на полный ремонт. Как это понять или объяснить?! Ведь у нас есть улицы, которые вообще в ужасном состоянии. Я не хочу думать, что в определении очерёдности есть коррупция, но, как правило, жизнь показывает обратное.
Между тем, главный специалист сектора пассажирского транспорта и автодорог ЖКХ Альберт Бекмухамбетов сообщил, что в первую очередь на ямочный ремонт попадают центрально-магистральные улицы, по которым проходит маршрут общественного транспорта и далее окружные, магистральные и второстепенные улицы.
— Что касается среднего ремонта, тут уже делают обследование совместно с подрядчиками. Осуществляется выезд, смотрим состояние дорожного полотна, поднимаем архивы, когда эта улица ремонтировалась, какой ремонт по ней проходит (капитальный, средний или текущий). Всё это учитывается, и только потом принимается решение. Далее вычитываются объёмы, составляется проектно-сметная документация, запрашиваются средства из бюджета. Отмечу, что ПСД – не дешёвое удовольствие, — рассказал Альберт Бекмухамбетов.
Также чиновник пояснил, почему улицу Герольда Бельгера не торопятся ремонтировать, в то время как дорожное полотно находится в плачевном состоянии.
— По улице Бельгера проложены инженерные коммуникации, довольно-таки старые. Поэтому, чтобы сделать там средний ремонт, для начала нужно поменять инженерные сети. Всё зависит от выделения бюджетных средств, но ямочный ремонт в текущем году мы обязательно сделаем, — сообщил главный специалист ЖКХ.
Отметим, что капитальный ремонт и реконструкция ожидается на 15 километрах дорог в Уральске. Всего же на ремонт городских автодорог в 2023 году выделено 3,5 мрлд тенге.