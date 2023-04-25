Сегодня, 25 апреля, депутатский контроль Бурлинского района выехал в юго-восточную часть Аксая. Здесь строят дороги в микрорайонах 7, 9, 11, 12 и 13. Подрядчик - ТОО "Аксайбизнесстрой". Начальник участка Виталий Баженов ответил на вопросы народных избранников. Так, стало известно, что в общей сложности будет произведен ремонт 11 километров внутренних дорог микрорайонов. Для пешеходов будут построены тротуары. Строительство началось в 2022 году, срок завершения - август нынешнего года. По словам начальника участка, строительных материалов, щебня и битума достаточно, как и техники и рабочих. Средняя заработная плата рабочих составляет 230 тысяч тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.