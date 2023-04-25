Теннисный комплекс построили за 1,6 миллиарда тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Комплекс для большого тенниса
сдали в эксплуатацию в 2016 году, его построили за счёт КПО б.в. Он состоит из четырёх кортов с трибунами, рассчитанных на 300 человек, ещё четыре на улице, тренажёрного и игрового залов, фито-бара, буфета, компактных раздевалок, тренерской, медицинского пункта. На строительство понадобилось 1,6 миллиарда тенге.
По словам руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Каймена Есендиярова, сейчас рассматривается вопрос о передаче объекта в доверительное управление по проекту государственно-частного партнёрства. Кстати, победителем конкурса и основным претендентом является ТОО «ЗКО теннис».
– Прежде всего следует отметить, что наше управление выдвинуло частному партнёру требования, являющиеся выгодными государству. Поэтому остановлюсь на плюсах данного проекта. Одно из важнейших требований — частный партнёр должен за свой счёт провести ремонт здания на 56 миллионов тенге. Это ремонт кровли, летних корт-покрытий, покраска плитки, замена фасадных частей здания, раздевалок у душевых, установка светодиодных прожекторов над кортами и металлических автоматических ворот. При ремонте никакой нагрузки на бюджет не будет, — отметил Каймен Есендияров.
Кроме этого, партнёр должен будет формировать штатную численность предприятия и сохранить среднемесячную оплату труда, сохранить и увеличить пособия на оздоровление сотрудников, проводить спортивные, культурные мероприятия, содержать имущество в целости и сохранности, развивать спорт, бесплатно предоставлять услуги уязвимым слоям населения.
К слову, теннисный комплекс хотят передать в доверительное управление сроком на пять лет, за это время государство выделит 881 миллион тенге, в том числе на оплату труда 71 сотрудника и командировочные расходы спортсменов. По словам главы облспорта, в 2023 году на финансирование теннисного центра выделили 172 миллиона тенге.
– В Теннисном центре есть возможность оказывать платные услуги. Бизнесмен будет утверждать прейскурант по согласованию с нашим управлением. В соответствии с условиями договора, 50% выручки частный партнёр обязан направить на развитие комплекса, – заявил Каймен Есендияров.
Стоит отметить, что в комплексе расположена областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по теннису. В этой школе развиваются три вида спорта: теннис, настольный теннис и бадминтон. Здесь занимаются спортом 368 подростков.
– В самом спортивном комплексе будет развиваться теннисный спорт. Поэтому, во-первых, важно качественно содержать теннисный корт, расположенный в комплексе. Ведь именно содержание корта является особо важным фактором. Для теннисистов важно, чтобы теннисный корт соответствовал стандарту. Во-вторых, частный партнёр создаст условия для привлечения квалифицированных тренеров по теннису. Стоит отметить, что найти квалифицированного тренера по теннису — непростая задача, ведь его можно привлечь только из другого города или из-за границы. Они требуют высокой заработной платы. Такое условие юридически не предусмотрено в государственном бюджете. Создание жилищно-бытовых условий для тренера, выплата заработной платы, которая удовлетворяет его, могут быть осуществимы только через частные средства. Со стороны частного партнёра эти расходы будут возмещены. В этой связи, высоких спортивных результатов можно добиться только лишь благодаря содержанию теннисного комплекса на высоком качественном уровне, привлечению квалифицированных тренеров и созданию условий для занятий детей, — сказал глава облспорта.
Стоит отметить, что частный партнёр планирует довести показатель занимающихся за пять лет до 930 человек. Каймен Есендияров выразил надежду что ТОО «ЗКО теннис» сможет оправдать доверие.
Однако депутат областного маслихата Турарбек Тлемисов не воодушевился этой новостью.
– Мы собираемся выделить 881 миллион тенге на пять лет, но ведь есть и доход в размере 213 миллионов тенге. Получается 1,1 миллиард тенге, а на ремонт он направит всего 56 миллионов. Неужели мы за такие деньги не можем сами управлять комплексом? Почему вы взяли в привычку новые объекты отдавать в частные руки? — возмутился депутат.
Будет ли передан комплекс в доверительное управление или нет — будет известно после в скором времени.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.