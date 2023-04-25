— В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нём в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48, 378-06-62, 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109, — предупреждают в коммунальном предприятии.

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4, Кокмайса; Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина; по улице Ботаническая; Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева; Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

Жетысуский и Турксибский районы: микрорайоны Кулагер; Серикова – Ратушного; Рыскулова – Жансугурова – Тихого – Глазунова.

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгасыровой.

Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Онгарсыновой – микрорайон Зердели.

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи;

Ауэзовский район: Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.

Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абай – Алтын орда;

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;

Алмалинский район: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека.

Алмалинский и Ауэзовский районы: Толе би – Рыскулова – Яссауи – Гайдара;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова;

Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева;

Ауэзовский район: Толе би – Райымбека - Яссауи – Емцова.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Айманова – Жандосова – Варламова; Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

Алмалинский, Ауэзовский, и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

Фото из архива «МГ» В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о гидравлических испытаниях. Они пройдут с 27 апреля по 14 мая, ежедневно с четырёх до семи часов утра. Во время испытаний возможны выход воды на поверхность и частичное разрушение дорожного покрытия.График проведения испытаний теплосетей:Всем потребителям горячее водоснабжение будет полностью сохранено.