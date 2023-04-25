Алматинцев предупредили об испытаниях на теплосетях
Они пройдут с 27 апреля по 14 мая.
Фото из архива «МГ»
В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о гидравлических испытаниях. Они пройдут с 27 апреля по 14 мая, ежедневно с четырёх до семи часов утра.
Во время испытаний возможны выход воды на поверхность и частичное разрушение дорожного покрытия.
— В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нём в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48, 378-06-62, 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109, — предупреждают в коммунальном предприятии.
График проведения испытаний теплосетей:
27 и 28 апреля
Жетысуский район:
микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4, Кокмайса;
Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.
Алмалинский и Жетысуский районы:
Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;
по улице Ботаническая;
Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.
Ауэзовский район:
Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.
С 27 апреля по 14 мая
Бостандыкский район:
Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева;
Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;
микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;
Медеуский район:
Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
28 апреля
Жетысуский и Турксибский районы:
микрорайоны Кулагер;
Серикова – Ратушного;
Рыскулова – Жансугурова – Тихого – Глазунова.
Алатауский район:
Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгасыровой.
28 апреля и 2 мая
Алмалинский и Медеуский районы:
Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.
2 и 3 мая
Алатауский район:
Монке би – Момышулы – Онгарсыновой – микрорайон Зердели.
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы:
Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
Алмалинский район:
Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи;
Ауэзовский район:
Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.
3 и 4 мая
Алатауский район:
посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы:
Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
4 и 5 мая
Наурызбайский район:
Райымбека – Жунусова – Абай – Алтын орда;
Алатауский район:
Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;
Алмалинский район:
Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека.
Алмалинский и Ауэзовский районы:
Толе би – Рыскулова – Яссауи – Гайдара;
Алмалинский и Бостандыкский районы:
Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова;
Ауэзовский район:
Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.
5 мая
Алмалинский и Бостандыкский районы:
Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева;
Ауэзовский район:
Толе би – Райымбека - Яссауи – Емцова.
10 и 11 мая
Алмалинский и Бостандыкский районы:
Кабанбай батыра – Айманова – Жандосова – Варламова;
Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.
11 и 12 мая
Наурызбайский район:
Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
Алмалинский, Ауэзовский, и Бостандыкский районы:
Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.
12 мая
Алмалинский и Бостандыкский районы:
Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.
Всем потребителям горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Поделиться новостью