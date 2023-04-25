Они пройдут с 27 апреля по 14 мая. Как образовался огромный долг перед газовиками, рассказал руководитель АО "Жайыктеплоэнерго" Фото из архива «МГ» В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о гидравлических испытаниях. Они пройдут с 27 апреля по 14 мая, ежедневно с четырёх до семи часов утра. Во время испытаний возможны выход воды на поверхность и частичное разрушение дорожного покрытия.
— В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нём в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48, 378-06-62, 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109, — предупреждают в коммунальном предприятии.
График проведения испытаний теплосетей: 27 и 28 апреля
  • Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4, Кокмайса; Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.
  • Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина; по улице Ботаническая; Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.
  • Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.
С 27 апреля по 14 мая
  • Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева; Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;
  • Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
28 апреля
  • Жетысуский и Турксибский районы: микрорайоны Кулагер; Серикова – Ратушного; Рыскулова – Жансугурова – Тихого – Глазунова.
  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгасыровой.
28 апреля и 2 мая
  • Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.
2 и 3 мая
  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Онгарсыновой – микрорайон Зердели.
  • Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
  • Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи;
  • Ауэзовский район: Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.
3 и 4 мая
  • Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
  • Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
4 и 5 мая
  • Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абай – Алтын орда;
  • Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;
  • Алмалинский район: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека.
  • Алмалинский и Ауэзовский районы: Толе би – Рыскулова – Яссауи – Гайдара;
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова;
  • Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.
5 мая
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева;
  • Ауэзовский район: Толе би – Райымбека - Яссауи – Емцова.
10 и 11 мая
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Айманова – Жандосова – Варламова; Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.
11 и 12 мая
  • Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
  • Алмалинский, Ауэзовский, и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.
12 мая
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.
Всем потребителям горячее водоснабжение будет полностью сохранено.