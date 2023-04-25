По данным «Казгидромета», по республике ожидаются туман и усиление ветра. Усиление ветра ожидается в ЗКО На западе и в южных регионах — гроза, пыльная буря.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +14..+16 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
