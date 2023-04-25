Трагедия произошла 25 апреля около 21:00 по улице Исатая-Махамбета. По предварительной информации, произошёл взрыв в гараже, расположенном недалеко от городского парка культуры и отдыха. На месте обнаружены три трупа. Из-за пожара пришлось перекрыть движение по улице Исатая-Махамбета от проспекта Абая до улицы Ихсанова. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, произошло загорание гаража на площади 30 квадратных метров, а внутри горел ВАЗ-2121. Позже огонь перекинулся на кровлю частного жилого дома на площади 42 квадратных метров. В гараже пожарные обнаружили три трупа, а также извлекли четыре кислородных баллона. Пожар локализован в 21:31, полностью ликвидировать удалось в 22:02. Причины пожара и ущерб устанавливают специалисты. На месте работали 23 сотрудника ДЧС ЗКО и семь единиц техники.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.