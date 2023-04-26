«Мне хочется пожелать вам творческого вдохновения, карьеры, замечательного образования – сегодня все условия для этого есть. Вы можете стать магистрами, докторами наук, вы можете развивать различные направления в медицине. Этот год юбилейный для Всемирной организации здравоохранения – 50 лет, и сегодня весь акцент смещен на ПМСП. Может поэтому в конкурсе минздрава красной нитью выделена номинация «Лучшая медицинская сестра ПМСП». Я хочу пожелать всем участникам удачи, не важно кто будет победителем, важно не только победа, но и участие и сегодня у вас есть замечательная возможность продемонстрировать свои возможности, знания и умение. Этот год является юбилейным для основоположницы сестринского дела Флоренс Найтингейл, ей бы сегодня исполнилось 200 лет. Именно ей мы обязаны рождением этой замечательной и единственной на свете профессии. Сегодня есть все возможности, чтобы совершенствоваться и реализовать себя в области сестринского дела», - обратилась к участникам Майя Абабкова координатор по развитию сестринского дела Алматы.

«Дорогие наши медицинские сестры, фельдшеры и акушерки, поздравляю вас с наступающим Днем медицинской сестры. Я хочу выразить огромную благодарность за вашу ежедневную работу. Система здравоохранения всего мира держится на плечах медицинской сестры, не случайно Всемирной организацией здравоохранения учрежден этот профессиональный праздник. Хочется вам в это день пожелать профессионального и карьерного роста, чтобы ваша профессия приносила вам только позитивные эмоции. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям», - координатор медицинских организаций Алмалинского района, главный врач Городской поликлиники №30 Алматы Асель Хамидулла.

В канун Международного дня медицинской сестры в Алматы проходит профессиональный конкурс среди медицинских работников среднего звена. Знания, опыт и навыки лучших в своей профессии оценивает компетентное жюри, в их составе ведущие специалисты сестринского дела и ветераны отрасли.Майя Александровна - ветеран отрасли, преподаватель сестринского дела, «Отличник здравоохранения», заслуженный работник здравоохранения и социального обеспечения, главный внештатный специалист по сестринскому делу Управления общественного здравоохранения Алматы. Сегодняшний конкурс организован среди 12 медицинских организаций Алмалинского района Алматы. Это промежуточный этап для соискателей перед городским и республиканским туром. Результаты городского этапа конкурса будут известны 28 апреля. Победители представят Алматы на республиканском уровне.